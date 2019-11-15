قلقيلية 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسقمعت جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع،.وأفادت مصادر فلسطينية محلية في البدة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص الحي وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق .//انتهى //18:31ت م0092