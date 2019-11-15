سياسي / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس هيئة أركان سلاح الجو الأمريكي
الجمعة 1441/3/18 هـ الموافق 2019/11/15 م واس
عمّان 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، رئيس هيئة أركان سلاح الجو الأمريكي الفريق أول ديفيد جولفين ، الذي يزور عمان حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، إضافة بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة القوات المسلحة .
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19:25ت م
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