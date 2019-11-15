عمّان 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، رئيس هيئة أركان سلاح الجو الأمريكي الفريق أول ديفيد جولفين ، الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، إضافة بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة القوات المسلحة .//انتهى//19:25ت م0098