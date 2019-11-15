تبوك 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسسير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بضباء اليوم, رحلته الأولى للجاليات لأداء العمرة للعام1441هـ.وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بضباء الشيخ عبدالله أبو حوسه, أن الرحلة ضمت 49 شخصًا من مختلف الجنسيات.وأضاف أن المكتب أقام للمعتمرين دورة علمية مكثفة في صفة العمرة وكيفية أدائها ، كما يقدم برنامجاً دعوياً مكثف أثناء الرحلة لتوعية وإرشاد هؤلاء المسلمين وشرح ما يصعب فهمه عليهم علاوة على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء الرحلة.// انتهى //19:36ت م0102