الباحة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، و محافظات العقيق والمندق و بني حسن والمراكز التابعة لها.كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:44ت م0103