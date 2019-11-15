عام / أمطار متفرقة على منطقة الباحة
الجمعة 1441/3/18 هـ الموافق 2019/11/15 م واس
الباحة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، و محافظات العقيق والمندق و بني حسن والمراكز التابعة لها.
كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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19:44ت م
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