واشنطن 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المصغر للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في واشنطن.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لضمان محاربة التنظيمات الإرهابية ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمقدونيا الشمالية وألبانيا، بشأن دعم أوكرانيا، ومحاسبة إيران على استفزازاتها المستمرة.// انتهى //19:45ت م0104