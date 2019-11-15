نيويورك 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبلغت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأميركية، مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح، في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 % إلى 27843.54 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 % إلى 3107.92 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 45.47 نقطة أو 0.54 % إلى 8524.48 نقطة.// انتهى //19:47ت م0105