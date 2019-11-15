طرابلس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم في تونس نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس.وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المحلية والدولية الخاصة بالشأن الليبي وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية ودور مجلس النواب الليبي.وفي ذات السياق، التقى النويري، بمقر السفارة الكندية بالعاصمة التونسية، عددًا من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة خلال هذه الفترة قُبيل مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا؛ لتوحيد الموقف الدولي لدعم الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في ليبيا ودور مجلس النواب الليبي لتجاوز هذه الأزمة.// انتهى //20:02ت م0107