الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبدأ نادي الصقور السعودي اليوم وحتى 25 من نوفمبر الجاري تسجيل الراغبين بالمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية بمدينة الرياض وذلك في فندق كورت يارد ماريوت السفارات.وكان النادي قد بدأ مرحلة التسجيل في المهرجان الأسبوع الماضي في الدمام و حفر الباطن وينبع وعرعر ، في حين ينطلق التسجيل في مدينة سكاكا غداً السبت بفندق رؤوم إن سكاكا ويستمر لمدة يومين.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور هو الأكبر على مستوى العالم وستقام نسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 16 ديسمبر المقبل، وسيتنافس فيه الصقارون من داخل المملكة وخارجها على كؤوس الملك عبدالعزيز للصقور المخصصة ل 6 أنواع من الصقور هي ( الحر ، الشاهين ، جير الشاهين، تبع الجير ، قرموشة الجير ، والجير بيور ) بفئتين عمريتين هي الفرخ " أقل من سنة " والقرناس " أكبر من سنة ".// انتهى //20:05ت م0110