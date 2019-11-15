إسلام آباد 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسدانت باكستان بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المئات من المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم : إن باكستان تدين العدوان الإسرائيلي، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للتهدئة.وأكدت الخارجية الباكستانية أن باكستان تؤمن بأن الحل الدائم لقضية فلسطين هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أن تكون القدس عاصمتها.// انتهى //20:37ت م0111