واشنطن 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واستراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر، مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقريرٍ صادر عن المجلس اليوم : إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 بالمئة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ مايو أيار 2018م.وبحسب التقرير، نزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 بالمئة الشهر الماضي مدفوعاً بتراجع إنتاج المركبات 11.1 بالمئة.كما يشير التقرير إلى أن المنتجين الأمريكيين، قاموا بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروةٍ، جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو.وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما أسهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 بالمئة بحسب ما قاله المركزي الأمريكي، لكن مجلس الاحتياطي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي منخفضاً 0.5 بالمئة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعاً بنسبة 0.2 بالمئة.وزاد إنتاج أجهزة الكمبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 بالمئة، لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 بالمئة.وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 بالمئة في ظل ضعف استثمارات الشركات.ورفعت إدارة الرئيس ترامب رسوماً جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في يوليو، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أمريكية.// انتهى //20:37ت م0112