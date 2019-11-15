القاهرة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسيعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمره المصرفي العربي السنوي في القاهرة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل تحت عنوان "انعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفي في المنطقة العربية" بمشاركة قيادات المصارف العربية.وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان له اليوم أن المؤتمر سيناقش الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسات الضغوطات التي تفرضها التشريعات الدولية على العمل المصرفي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم بعض الشخصيات المصرفية العربية على هامش الفعاليات.// انتهى //20:38ت م0113