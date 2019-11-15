باماكو 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأعلنت حكومة مالي اليوم العثور على ما لا يقل عن 20 جثة، بعد هجوم على قرية تعيش فيها قبائل الفولاني وسط مالي، الأربعاء الماضي.وأفاد متحدث باسم الحكومة المالية يايا سانجاري، أن المهاجمين الذين ارتدوا ملابس الصيادين، قدموا من قرية تونغو المجاورة في بوركينا فاسو، حيث تدخلت القوات المسلحة المالية، مما اضطر المهاجمون للتراجع وترك الماشية المسروقة، مضيفًا أن هناك دورية تمشط المنطقة حاليًا بحثًا عن المهاجمين.// انتهى //21:28ت م0120