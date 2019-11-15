الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في المعلمة والطالبتين اللاتي توفاهن الله تعالى، إثر حادث مروري بمحافظة وادي الدواسر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأسرهم مساء اليوم.ودعا سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.وأطمئن سموه على صحة المصابين في الحادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.// انتهى //21:48ت م0122