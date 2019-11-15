المدينة المنورة ١٨ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٥ نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تمثل في هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الثالثة من فجر يوم السبت، على المدينة المنورة ومحافظات ينبع، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، والحناكية، والعيص، والمهد.// انتهى //21:50ت م0124