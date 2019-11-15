الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات برنامج التوعية بأضرار التدخين, الذي نظمته كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ممثلة بإدارة الخدمات الإرشادية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، واستمر على مدى يومين.وحضر حفل ختام البرنامج عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وكيلي الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي وللتدريب، والمهندس عبدالهادي المحمدي, وعدد من منسوبي الكلية والمتدربين.وأوضح مدير الخدمات الإرشادية بالكلية الأستاذ إبراهيم المبرز أن البرنامج ضم عيادة الإقلاع عن التدخين، وأركان التوعويه.وأكد المبرز أنه يهدف الى رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين.وبين أن المعرض اشتمل على لوحات توعوية ومجسمات مبسطة عن أضرار التدخين ومسابقة توعوية مصاحبة وشاشات عرض ومطويات ومختصين في مجال مكافحة التدخين.وعبر المبرز عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المتدربين ومنسوبي، مبينا أن المعرض يختلف عن المعارض الأخرى حيث تم عرض نماذج حية لرئة مدخن ورئة لغير مدخن وأجهزة يمكن من خلالها حساب كمية الكربون لجميع الزوار، إضافة إلى مساعدة من أراد الإقلاع عن التدخين بالطرق السليمة، التي تضمن بمشيئة الله تعالى عدم العودة إلى هذه العادة السيئة بالتعاون مع جمعية.// انتهى //21:54ت م0128