كوبنهاجن 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي حفل عشاء تكريمًا لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له.حضر حفل العشاء مجموعة من الشخصيات الدينية في الدنمارك، وأعضاء السفارة.ويزور معالي الدكتور محمد العيسى الدنمارك حاليًا ضمن جولة له في المنطقة الاسكندنافية يلتقي خلالها بعض المسئولين والشخصيات الدينية والفكرية، ويشارك في من المؤتمرات والندوات المتعلقة بأنشطة الرابطة ومجالاتها في خدمة الجاليات المسلمة وتعزيز قيم التفاهم والحوار، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتعريف بوثيقة قمة مكة المكرمة التي وقعت في شهر رمضان الماضي تحت مظلة الرابطة وما تضمنته من مفاهيم تعكس المقاصد السامية للعقيدة الإسلامية السمحة.// انتهى //21:55ت م0131