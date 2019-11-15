باريس ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسعقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومديرة المعهد الدولي للتخطيط في باريس سوزان قرانيت لويس، اجتماعاً اليوم، لمناقشة آليات التعاون المشترك بين المملكة والمعهد الدولي.جاء هذا الاجتماع على هامش أعمال المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.وبحث معاليه مع مديرة المعهد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، لاسيما في المجالات التعليمية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم المالك، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب معالي وزير التعليم بجدة خالد غندوره.// انتهى //22:30ت م0133