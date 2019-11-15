الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسقاد اللاعب ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على نظيره البرازيل بهدف دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض ، في لقاء "السوبر كلاسيكو" ، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.وجاء هدف الأرجنتين والمباراة الوحيد بعد متابعة ميسي لركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون في الدقيقة 14 من الشوط الأول.وتعد مواجهات قطبي كرة القدم العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة، نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما.// انتهى//22:43ت م0134