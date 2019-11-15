جيزان 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م واسدشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي مساء اليوم، مشروع "أنامل العطاء" التطوعي، الذي تنفذه جمعية الرواد الشبابية بجازان بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بمسرح مركز التنمية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله حمزي أن 19 فريقًا تطوعيًا يشاركون في المشروع، حيث تضم الفرق التطوعية أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الجمعية لخدمة فئة الشباب والفتيات من خلال فتح قنوات عديدة في مجال التطوع لما له من عائد تنموي على الوطن، وسعيًا من الجمعية لتأسيس فرق تطوعية تساهم في ابتكار حلول نوعية للمشكلات المجتمعية بأسلوب تنافسي، ضمن سعي الجمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030 .وأضاف أن المشروع تضمن عددًا من اللقاءات التطويرية منها صناعة المبادرات واحتراف التطوع وقوة التطوع ، حيث تضمنت مناقشات لآلية صناعة المبادرات المرشحة بطريقة احترافية تتناسب مع طبيعة المرحلة والمستهدف، وتوقيع اتفاقيات الدعم للفرق المرشحة للمشاركة في المشروع والتي بلغ عددها 13 فريقًا بقيمة تجاوزت 25 ألف ريال.// انتهى //22:43ت م0136