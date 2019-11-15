جيزان 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م واسعقد مجلس إدارة غرفة جازان أمس، اجتماعه التاسع عشر بحضور رئيس المجلس خالد بن محمد الصايغ وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، وذلك بفندق رفايا بمدينة جيزان .وناقش الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع والتي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وأوضح الصايغ أن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة تضمن مناقشة حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام خلال المرحلة القادمة والتي تهدف لترجمة تطلعات الغرفة وتعزيز رسالتها المجتمعية ومواكبة المشهد الاقتصادي الوطني من خلال التحولات والخطوات الرائدة للمسيرة الوطنية من أبرزها الاطلاع على تقرير وتنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.وبين أن المجتمعون ناقشوا مواعيد اجتماعات مجلس الأدارة لعام2020 ومناقشة مشروع إعادة هيكلة النظام والعمل بالغرفة ومشروع استثمار قاعة عبدالرحيم مفرج في الغرفة بإنشاء معهد تدريب وقاعات استثمارية متعددة الأغراض.وكشف عن قرار المجلس بالموافقة النهائية على إقامة منتدى الاستثمار 2020، ومنتدى الفرنشايز الامتياز التجاري 2020، باعتماد الخطة المقدمة والمواعيد المقترحة لإقامته .// انتهى //22:43ت م0137