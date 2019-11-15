الداير 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسنظم مركز تنمية الموارد السياحية البشرية الوطنية اليوم، بالتعاون مع محافظة الداير بني مالك ورشة عمل بعنوان "إثراء تجربة الزائر" ،بحضور 48 متدرب ومتدربة، وذلك بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.وتضمنت الورشة التي قدمها المحاضر بقسم إدارة السفر والسياحة في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف على العلاقات العامة ثامر الحربي التعريف بمعنى السياحة وأهميتها وطرق التعامل مع السائح وتطوير مهارات العاملين على خدمة الزائر ، بالإضافة إلى منهجية التأثير ، وسهولة التنفيذ كما شهدت عدة مداخلات واستفسارات.وهدفت الورشة إلى تحسين الخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة في خدماتها مع الزائر والسائح بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.// انتهى //22:43ت م0138