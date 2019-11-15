الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسوقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، ومسؤولو إدارة المسؤولية الاجتماعيه بمؤسسة وقف القدوة، أمس، اتفاقية تمتد لعام، تهدف لتنظيم ورش عمل تدريبية وتطوير المهارات الفردية والقدرات الذاتيه لنزيلات مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض.حضر توقيع الاتفاقية مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد ، ومدير العلاقات العامة والاعلام، وعدد من منسوبي الفرع ومؤسسة وقف القدوة .وأشارت الرويشد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من البرامج التي سينفذها الفرع عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية وموجهة للفئات التي ترعاها الوزارة كالأيتام والفتيات والمسنين والمسنات وذوي الاعاقة.وأكدت أن هناك تقييماً شاملاً للأداء من قبل لجنة مشتركة، ستشكّل من الجانبين، منوهةً بالتجاوب والتعاون من إدارات المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات مع فرع الوزارة بالرياض، لاسيما غير الربحية من هذه القطاعات.// انتهى //23:00ت م0139