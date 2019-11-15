القاهرة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء اليوم في حفل الذكرى السنوية الـ 117 على افتتاح المتحف المصري بوسط القاهرة الذي أقامته وزارة الآثار المصرية، بحضور معالي وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني.وأكد وزير الأثار المصري في كلمته خلال الحفل أن المتحف لن يفقد مكانته بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي تم نقل حوالي 85% من مقتنيات الملك توت عنخ آمون الموجودة بمتحف التحرير للمتحف الكبير استعدادًا لعرضها مكتملة لأول مرة عند افتتاح الأخير في الربع الأخير من 2020م.وأوضح العناني أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير الجاري بالمتحف المصري التي بدأت في يونيو الماضي وبدء المرحلة الثانية بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3.1 مليون يورو بهدف استكمال أعمال الترميم والتطوير الشامل لمبنى المتحف.وافتتح وزير الأثار الدكتور العناني، على هامش الاحتفالية معرضين مؤقتين عن خبيئات المومياوات والتعليم في مصر القديمة، حيث يضم المعرض الأول مجموعة مختارة من الأربع خبيئات التي تم العثور عليها من قبل، فيما يسلط المعرض الثاني الضوء عن التعليم في مصر القديمة عن طريق عرض مجموعة فريدة من القطع، التي توضح شكل العملية التعليمية بمصر القديمة وأنماطه المختلفة التي ساهمت في تشكيل الحضارة المصرية القديمة بشكل عام، وتأثيرها على الحضارات الأخرى.حضر الحفل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وعدد من أصحاب المعالي والبرلمانيين ورموز المجتمع المصري إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالقاهرة.// انتهى //23:01ت م0140