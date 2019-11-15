باريس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبحث معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع مساعدة مدير منظمة اليونسكو للتربية السيدة ستيفاني جيانييني مجالات التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة، وذلك على هامش المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.وتناول اللقاء جهود المملكة في دعم برامج وأنشطة اليونسكو التعليمية والثقافية والعلمية، ووسائل تحقيق التنمية المستدامة لتفعيل الخطط المستقبلية للمنظمة.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندوره.// انتهى //23:03ت م0141