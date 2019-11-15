دومة الجندل 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأشاد زوار و ضيوف مهرجان السمح الموسمي الأول بمشاركة فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة دومةالجندل ودورها الإيجابي في المهرجان من خلال تنظيم العمل وتنفيذ البرامج.واشتملت مشاركة الهيئة بالمهرجان بتوفير مصلى متنقل لإقامة الصلاة في ساحة مدينة التمور بالمحافظة "مقر المهرجان"، من خلال سيارة مجهزة بمكبرات الصّوت، إضافةً إلى تأمين الفرش للمصلين، كما كثفت الهيئة من جهودها التوعوية والتوجيهية ، من خلال العمل الميداني ، ومباشرة المخالفات السلوكية بالتعاون مع الجهات الأمنية ، وحثّ الزوار على الالتزامبالآداب الشرعية داخل المهرجان، ووزعت على الزوار والمشاركين بالمهرجان بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.من جانبه قدم رئيس هيئة محافظة دومة الجندل الشيخ فهيد بن عبد الله الفريح شكره وتقديره لمدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي على دعمه لمشاركة الفرع و متابعته المستمرة و تلمسهلاحتياجات الفرع وتذليل العقبات التي تواجهه، ولبلدية محافظة دومة الجندل وإدارة المهرجان على تعاونهم الأمثل لإنجاح هذه المشاركة، والشكر لأعضاء الهيئة العاملين على تفهمهم لدورهم وتميزهم في عملهم.// انتهى //23:06ت م0144