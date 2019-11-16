القاهرة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واستأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاماً التي تستضيفها مصر حاليًا، وذلك عقب تعادلها أمام نيجيريا بدون أهداف خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السلام في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للدور قبل النهائي، بعدما أقصى نيجيريا حامل اللقب بهذا التعادل، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في نصف النهائي الثلاثاء المقبل على إستاد القاهرة، بعدما احتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية.وصعد منتخب كوت ديفوار متصدرا ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه الصعب على حساب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بنفس التوقيت بإستاد القاهرة في ختام منافسات الجولة ذاتها.ويلتقي المنتخب الإيفواري مع منتخب غانا في نصف النهائي، على استاد السلام الثلاثاء المقبل.وسيتمكن المنتخبان الفائزان من مواجهتي الدور نصف النهائي، من العبور مباشرة لأولمبياد طوكيو، بينما سيلعب الخاسران على المركز الثالث المؤهل أيضا للأولمبياد.// انتهى //00:18ت م0149