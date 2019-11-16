الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //00:48ت م0151