باريس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسعقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعًا مع معالي وزير التعليم بدولة بابوا غينيا الجديدة جوزيف يوبي يوبي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.// انتهى //00:55ت م0153