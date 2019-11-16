القاهرة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأقامت اللجنة المنظمة لجائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي مساء اليوم حفل نسختها السادسة عشر في أحد الفنادق بالقاهرة تم خلالها إعلان فوز المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.وعبّر أمين عام الجائزة المهندس إبراهيم زاهد قدسي عن فخره باستمرار عقد حفل الجائزة السنوية التي تحمل إسم أحد رواد التعليق الرياضي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي الكبير وأحد أبرز الإعلاميين والتربويين السعوديين.واستعرض في كلمته خلال الحفل تاريخ المعلق الرياضي الراحل وأبرز محطاته وسيرته الذاتية وأبرز المواقف التاريخية التي عاشها، مشيرًا إلى أن ذلك جسده في كتابه الذي أصدره بعنوان "زاهد قدسي.. الحنجرة الذهبية" والذي خصصه للتعريف بتُراث والده الراحل مدعمًا بالصور التاريخية.من جانبه، أشاد رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة الدكتور نبيل نقشبندي في كلمته خلال الحفل بما قدمه زاهد قدسي في المجال الرياضي، وبالإرث الكبير الذي تركه لكافة المعلقين الرياضيين من بعده.وتطرق في حديثه إلى عدد من المواقف التاريخية في بدايته كمعلق والنصائح والتوجيهات التي أسداها إليه حتى حقق إسما شهيرًا في مجال التعليق الرياضي، مؤكدًا أن أكثر ما يفخر به هو أنه كان أحد الفائزين بهذه الجائزة في دورة سابقة واليوم أضحى مشرفًا عليها.وتخلل الحفل عدد من الكلمات وفيلمًا وثائقيًا وفقرات جسدت دور الراحل في إثراء التعليق الرياضي في المملكة والعالم العربي.حضر الحفل عدد من الرياضيين والمعلقين والإعلاميين وأسرة المعلق زاهد قدسي ومحبيه.// انتهى //01:03ت م0154