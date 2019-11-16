باريس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسعقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعاً مع معالي وزير التعليم والتدريب المهني بدولة باكستان شفقت محمود، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والتقنية والتدريب المهني، وتنمية القدرات البشرية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.// انتهى //01:04ت م0156