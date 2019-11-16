باريس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسبحث معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع معالي وزير التربية والوطنية في جزر القمر الدكتور محمد موسى مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.// انتهى //01:45ت م0160