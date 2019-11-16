الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسانتزعت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد الميدالية الذهبية لسلاح السايبر في بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة تحت 17 عامًا " رجال - سيدات "، المقامة على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض.وجاء تتويج الحماد بالذهبية بعد فوزها على الأردنية لجين عماوي، ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 8 ميداليات ، بعد أن حصل اليوم، مهدي قروص على الميدالية الفضية، ونالت شيخة الدوسري الميدالية البرونزية لسلاح السايبر، وحقق إبراهيم الهديب الميدالية البرونزية لسلاح الشيش.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزين بالميداليات، بحضور نائبه المهندس عامر المبيض، ونائب رئيس الاتحاد الأردني نعيم دحبور .// انتهى //01:53ت م0161