تونس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الجيش التونسي العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمدينة بن قردان بمحافظة مدنين جنوب البلاد 10 مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات إفريقية مختلفة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه الأراضي التونسية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //03:02ت م0164