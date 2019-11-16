جدة 18ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15نوفمبر 2019 م واساستكملت بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة " B " والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، و بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة " الايكاهو " الدولية بمزرعة الصواري بجدة اليوم جولاتها التنافسية لليوم الثاني .وجاءت نتائج الاشواط كالتالي الفئة السادس افراس اعمار " 10 " سنوات وما فوق فاز بالمركز الاول الخيل باندورة لخالد احمد با قدو مزرعة الخالد وفاز بالمركز الثاني الخيل أنايس دي كرويسارت لصاحبة اياد بن عبدالله بن سليمان مشاط مزرعة الطرف وفاز بالمركز الثالث الخيل عريب الثانيه لصالح عبدالرحمن صالح الوابل مزرعة الجنادرية .كما فاز بالمركز الاول في الفئة السابعة امهار اعمار سنة المجموعة " أ " الخيل كنز ل ن ج لصاحبها عمر ياسر محمد باريان مربط القمه وفاز بالمركز الثاني الخيل كميل السيد لصاحبها اياد عبدالله محمود السندي مربط الإيادية وفاز بالمركز الثالث الخيل طرف الطرف لإياد بن عبدالله بن سليمان مشاط مزرعة الطرف .فيما فاز بالمركز الاول في الفئة السابعة امهار اعمار سنة المجموعة " ب " الخيل ريان فرزان لعبدالعزيز بن مبارك بن فرج آل فرج مربط فرزان وفاز بالمركز الثاني الخيل سلطان التنهاة لعبدالله بن فهد بن دخيل الحقباني مربط التنهاة وفاز بالمركز الثالث الخيل نجيب الصواري لأبناء حسين بن محمد نور باشا مزرعة الصواري .وفي الفئة الثامنة امهار اعمار سنتين فاز بالمركز الاول الخيل فالكون تي ار اف لإياد بن عبدالله بن سليمان مشاط مزرعة الطرف وفاز بالمركز الثاني الخيل دي جلاء لعلي بن هادي بن محمد القحص الصقور اليامي مربط الهدد وفاز بالمركز الثالث الخيل بركات الخالدية لبكري ادريس بكري صميلي .وحصل على المركز الاول في فئة التاسعة أمهار اعمار 3 سنوات الخيل هلال الخالدية لصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اسطبلات سموه وفاز بالمركز الثاني الخيل مشعل ايه ام لمشعل صالح عبدالرحمن صالح الوابل مربط المحمدية وفاز بالمركز الثالث الخيل سكب السكب لنايف بن منصور بن صالح أبورياش مربط السكب .كما فاز بالمركز الاول بالفئة العاشرة فحول أعمار " 4 – 6 " سنوات الخيل ميتيور ارابكو لصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اسطبلات سموه وفاز بالمركز الثاني الخيل يعسوب المعود لصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اسطبلات سموه وفاز بالمركز الثالث دي رعد لمشعل بن سرور بن مطلق الزايدي مربط المشعلية .وحصل الخيل رازي الخالدية لصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اسطبلات سموه على المركز الاول في المجموعة 11 في فئة الفحول " 7 – 9 " سنوات وفاز بالمركز الثاني الخيل محتار الشقير لعبدالمحسن بن عبدالملك آل الشيخ مربط المجد وفاز بالمركز الثالث الخيل مرجان الزبير لعبد الاله بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى مربط أرسان .كما فاز بالمركز الاول في المجموعة 12 فئة الفحول " 10 " سنوات وما فوق الخيل قيرلن باي لغازي بن بشير بن مخلد الذيابي العتيبي مربط المخلديات وفاز بالمركز الثاني الخيل بتار الثاني لمطلق بن فهد بن سعود خرصان مربط آل خرصان وفاز بالمركز الثالث الخيل سافيو لتركي بن حمد بن علي المعدي .يذكر ان البطولة ستختتم فعاليتها يوم غدا بإقامة التصفيات النهائية لبطولة المهرات اعمار سنة و 2- 3 سنوات و بطولة الامهار اعمار سنة و 2 – 3 سنوات و بطولة الافراس و الفحول ليتم بعد ذلك تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الاول للبطولة .// انتهى //03:16ت م0165