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السبت 1441/3/19 هـ الموافق 2019/11/16 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة : رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في إيطاليا
الشريم: التعصب يفتك بصاحبه.. والسماحة دوحة واسعة الظل
إمام المسجد النبوي: الغيبة من أقبح الذنوب والجرائم
مهرب يطعن "مفتش" جمارك في منفذ الخفجي
ربع مليون زائر لفعاليات موسم الرياض اليوم
ضبط 4179880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل
د. الربيعة : الوضع الصحي للسيامي الليبي مستقر .. والمؤشرات الحيوية جيدة
«وزارة الدفاع» توفر 73 وظيفة إدارية بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
اجتماع رفيع المستوى بين دول الخليج وأمريكا والأردن بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
بكين تتهم لندن "بصب الزيت على النار" بعد الاعتداء على وزيرة في حكومة هونغ كونغ
النيابة العامة تطيح بخمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي
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