الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعودوزير الثقافة : رسالة اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية 2030وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في إيطالياالشريم: التعصب يفتك بصاحبه.. والسماحة دوحة واسعة الظلإمام المسجد النبوي: الغيبة من أقبح الذنوب والجرائممهرب يطعن "مفتش" جمارك في منفذ الخفجيربع مليون زائر لفعاليات موسم الرياض اليومضبط 4179880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعملد. الربيعة : الوضع الصحي للسيامي الليبي مستقر .. والمؤشرات الحيوية جيدة«وزارة الدفاع» توفر 73 وظيفة إدارية بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةاجتماع رفيع المستوى بين دول الخليج وأمريكا والأردن بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجيبكين تتهم لندن "بصب الزيت على النار" بعد الاعتداء على وزيرة في حكومة هونغ كونغالنيابة العامة تطيح بخمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي// يتبع //06:03ت م0003