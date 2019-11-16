وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( السقوط من الداخل): محاولات إيران زعزعة أمن المنطقة واستقرارها أمر لا شك فيه، فنظام طهران يهمه أن تكون المنطقة غير آمنة وغير مستقرة معتقداً - إلى جانب عناصر أخرى - أن ذلك عنصر مهم لبقائه واستمراريته، فالتنمية والتقدم والازدهار أمور لا تعنيه طالما استطاع أن يحكم الشعب الإيراني بالحديد والنار والظلم والقهر، وعلى الرغم من وحشية ذلك النظام بدأ ينتفض ويبدي تذمره من الإجراءات غير العادلة التي تُتخذ بحقه، وما الأحداث في الأهواز والاحتجاجات في طهران إلا أدلة واضحة على بدء الحراك الشعبي على نطاق واسع بعد أن فاض به الكيل من سياسات النظام الداخلية والخارجية، التي أعادت إيران إلى الوراء حقباً زمنية بعد أن كانت دولة متقدمة قبل العام 1979، العام الذي كان وبالاً على الشعب الإيراني بوصول هذه الطغمة الحاكمة إلى سدة السلطة، والتي عاثت بمقدرات الشعب الإيراني فساداً.ورأت أن السلوك الإيراني غير المنضبط يحتاج إلى وقفة حازمة من المجتمع الدولي، فالنظام الإيراني لا يعرف ولا يعترف بالأنظمة والقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، فهو نظام مارق يستخدم أدوات الدمار من أجل تحقيق مآربه، وما الاتفاق النووي الذي يهدد بالتملص منه للحصول على مكتسبات ليست من حقه إلا دليل ضمن أدلة عدة على فقدانه بوصلة اتجاهه، وتخبط سياساته خاصة بعدما ثارت شعوب عربية في وجه عملائه رافضة هيمنته وهمينتهم على مقدرات بلدانها، وفي العراق ولبنان واليمن شواهد جلية لا يمكن إنكارها.وأعتبرت أن النظام الإيراني يحتاج إلى وقفة دولية من أجل تعديل سلوكه غير السوي، وإيقافه عند حده، ويتمثل ذلك في تشديد العقوبات عليه، فلن يلبث بعدها إلا أن يسقط من الداخل.// يتبع //06:03ت م0004