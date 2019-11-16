وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تغليب المصالح الوطنية): مع توالي الجُمع الثائرة في العراق، وآخرها (جمعة الصمود) أمس، يؤكد العراقيون بجميع أطيافهم على ما بدؤوه منذ انطلاقة هذه التظاهرات، عندما رفعوا الصوت عاليا ضد المحاصصات الطائفية والفساد المنظم والارتهان للخارج، وضد تسلط إيران ومليشياتها المسلحة على المشهد العراقي.ورأت أنه في ظل سقوط عدد كبير من المتظاهرين ضحايا، ومحاولات السلطات العراقية إخماد الحراك السلمي، أصبح من الضروري التوصل إلى حل عاجل ينقذ البلاد من حالة الشلل والتردي، عبر تعالي الجميع على المطالب الصغرى والحسابات الضيقة، إلى ما يجمع العراقيين ويوحدهم لما فيه صالح بلاد الرافدين، ويسير بهم إلى شاطئ الأمان.وأشارت الى أنه ليس ببعيدا عما يحدث في العراق، الوضع الجاري في لبنان، من خلال تزايد وتيرة الانتفاضة الشعبية هناك، والمطالبة أيضا بالقضاء على الفساد المستشري، وتجاوز المصالح الفئوية، وإنهاء الوضع الشاذ الذي تبني فيه مليشيا حزب الله الموالية لإيران دويلة داخل الدولة، وجيشا مضاهئا للجيش الوطني.وأضافت : مما يستدعي أن يستمع أصحاب القرار في لبنان إلى مطالبات الجماهير الحاشدة، والوصول إلى حلول استثنائية تنهي هذا الحراك على خير.وأكدت على إن تغليب المصالح الوطنية وعدم الاستماع للإملاءات الخارجية، هما الطريق الوحيد لنهوض هذين البلدين العربيين العريقين وشعبيهما الحضاريين، ووضعهما في مكانهما الطبيعي في مقدمة صفوف دول العالم، ولا حل غير ذلك .// انتهى //06:03ت م0006