المدينة المنورة ١٩ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٦ نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة ينبع و محافظة بدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشر من فجر يوم الأحد .// انتهى //06:03ت م0007