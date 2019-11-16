طرابلس 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق إلى باريس، ولقاءاته مع عدد من المسؤلين الفرنسين، وتم خلال اللقاءات مناقشة آخر التحضيرات لمؤتمر برلين والنتائج المرجوة منه، إلى جانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها في كل المجالات، وأكدت باريس بالاستمرار دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة عودة تصاعد الاشتباكات فى عدة محاور جنوب طرابس.ونقلت بيان قمة قادة مجموعة "بريكس"، الذين دعوا فيه إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا فورًا، والتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والأطراف المعنية لضمان تسوية شاملة ومستدامة من خلال عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وبمشاركتهم الفعالة".وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي تم خلاله بحث الأزمة الليبية.وعرجت إلى بيان الخارجية الأمريكية والذي دعت فيه الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع، جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرا الخارجية والداخلية لحكومة الوفاق.// انتهى //09:00ت م0010