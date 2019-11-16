القاهرة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الدولية والإقليمية.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على تأكيد الرئيس السيسي، موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية والقضاء على الجماعات الإرهابية والحد من التدخلات الخارجية التي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.وواكبت صحف السبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.ونشرت إعلان قوات الجيش اليمني تدمير رتل عسكري تابع لميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران بمحافظة صعدة.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في العاصمة بغداد.//انتهى//10:10ت م0012