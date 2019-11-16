إسلام آباد 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة باكستان بشدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المئات من المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية.واهتمت بإغلاق المتظاهرين عدداً من الطرق الرئيسية في أنحاء مختلفة من باكستان، ضمن المرحلة الثانية للاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء عمران خان.وتابعت تطورات وضع رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي يعاني من أزمة صحية ويسعى للحصول على إذن من القضاء للسماح له بمغادرة البلاد لمواصلة العلاج في لندن.وأخبرت عن ظاهرة الصواعق الرعدية التي ضربت المناطق الجنوبية من باكستان تزامناً مع الأمطار الغزيرة وأدت إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل ونفوق أكثر من مئة رأس من الماشية.وأشارت إلى استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.أمنياً أخبرت عن مقتل جنديين وإصابة أربعة بجروح جراء انفجار استهدف سيارة دورية لقوات حرس الحدود جنوب غرب باكستان.وعرجت إلى موافقة باكستان والصين على إدراج أربعة مشاريع رئيسية في مجال النفط والغاز إلى الممر الاقتصادي.وتناقلت أنباء سعي الهند إلى الحصول على أنظمة صواريخ إس-400 الدفاعية من روسيا.// انتهى //10:41ت م0013