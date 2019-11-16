رام الله 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالقرار الهام والتاريخي بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة، مقابل تصويت دولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) ضد القرار.وسلطت الضوء على العدوان على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن التنمية تحت الاحتلال مهمة صعبة جدا، لأن إسرائيل تسيطر على مقدراتنا الاقتصادية وعلى المعابر والحدود، وتستخدم أراضي "ج" كخزان جغرافي للاتساع الاستيطاني، وتنتهك كل الاتفاقيات الموقعة"، مشيرا إلى أن سياسيات الاحتلال ترتب خسائر ضخمة على الاقتصاد الفلسطيني.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الاراضي المحتلة (بتسيلم)، أن ارتفاع حاد في هدم المنازل في شرقي القدس المحتلة سجل في هذا العام (2019)، وان عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال عام 2019 أكثر مما هدمته في أي سنة خلال السنوات الـ15 الأخيرة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات المسؤولين الإسرائيلين الداعية لقتل الفلسطينيين "حتى لو كانوا في فراشهم"، وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني.وتطرقت إلى تكليف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الحبيب الجملي تشكيل الحكومة الجديدة في التونس.// انتهى //11:00ت م0015