الخرطوم 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي أمس، أن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكاً لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.ولفتت الانتباه إلى تأكيد قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر أن الأوضاع الأمنية في مديريات عدن كافة مستقرة في ظل الجهود التي تبذلها وبقية الأجهزة الأمنية لتأمينها من المخططات الإرهابية والتخريبية.وعرجت على تحذير الأمم المتحدة، أمس من تدهور الأوضاع في شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الوضع في إدلب مثير للقلق بدرجة كبيرة، وذلك بسبب التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية.وتطرقت إلى إدانة الجزائر بشدة أمس، ما وصفته الاعتداء الشنيع للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما تسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى وسط السكان، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى رفض آلاف المتظاهرين العراقيين، أمس، المماطلة والتسويف من قبل الحكومة، مؤكدين في مظاهرات –مليونية- بأنحاء متفرقة من البلاد أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحقيق كامل مطالبهم، من بينها إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.وسلطت الضوء على تنديد ميانمار بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجازة فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة على أراضيها ضد أقلية الروهينجا المسلمة.// انتهى //11:05ت م0016