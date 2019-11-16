بيروت 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الارباك التي سادت الساحة السياسية بشأن نتائج الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدةولفتت الانتباه إلى الغارات التي شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية أمس مستهدفة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية مما أدى إلى إصابة فلسطينيان بجروح مختلفة في حين أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح بالرصاص الحي والمطاطي إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.وتحدثت عن مقتل اثنين من المتظاهرين المشاركين في المسيرات التي شهدتها بغداد والمدن الجنوبية للمطالبة بإسقاط النظام.واخبرت عن تأكيد السلطات الاوكرانية أمس اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي بعد عملية نفذتها الاجهزة الأمنية الأوكرانية والشرطة الجورجية ووكالة الاستخبارات الأميركية.وتطرقت الى تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في تصريح له أمس أن القرار بسحب جزء من القوات الأميركية من سوريا جاء بعد تحقيق بلاده أهدافها في هذا البلد مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا لن يعرض أمن بلاده للخطر.// انتهى //11:17ت م0017