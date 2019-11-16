المدينة المنورة ١٩ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٦ نوفمبر 2019م واسهنّأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)، بمناسبة تحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م، في فرع التميّز للمنظمات غير الربحية.وأشاد سموه بدور الجمعية في المدينة المنورة وإمكانياتها المادية والبشرية والبيئة التنافسية، التي تمكنها من تنفيذ برامجها لخدمة مجتمع المدينة المنورة وتعزيز حضور المنظمات غير الربحية في تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين، ونوّه سمو أمير المنطقة بأهمية التنوّع في أوقاف الجمعيات غير الربحية من خلال التوجه إلى الاستثمار في الأصول المتنوعة، بهدف تحقيق الاستدامة مما يُمكنها من التوازن في أدائها رسالتها المجتمعية.يُذكر أن جمعية (أسرتي) شهدت تطورات متسارعة في أدائها خلال السنوات الماضية، وتحسين خدماتها المجتمعية، التي تعتمد من خلال برامجها ومشاريعها المتعددة على تعزيز الجانب التنموي والرعوي للأسر والمقبلين على الزواج وتأهيل المستفيدين وتقديم الإعانات المباشرة وغير المباشرة.// انتهى //12:23ت م0022