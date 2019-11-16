المدينة المنورة ١٩ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٦ نوفمبر 2019م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ترأس وكيل إمارة المنطقة، المشرف العام على مبادرة "خير أمة"، وهيب بن محمد السهلي اللقاء الدوري الثاني للقطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ فعاليات المبادرة وعددها 38 جهة.واستعرض اللقاء مشاركات القطاعات الحكومية في المبادرة وجهودها في تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية بمجتمع طيبة الطيبة، بالإضافة إلى التقرير الإحصائي المقدم من الأمانة العامة وما تضمنه عن ما تم إنجازه منذ انطلاقة المبادرة غرة شهر رمضان ١٤٤٠هـ، حيث بلغت مجمل المبادرات المعتمدة ٤٤٥ مبادرة.وأثنى السهلي على مشاركات القطاعات الأهلية والتجارية والأفراد الذين قدموا مبادرات متميزة دلت على مدى وعيهم برسالة وأهداف "خير أمة"، ووجه الأمانة العامة بنشر التقرير الإحصائي بصفة دورية وتقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي للجهات المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة.واتُخذ خلال اللقاء عدد من القرارات أبرزها تفعيل المبادرات داخل بيئة العمل الداخلية للقطاعات الحكومية واستهداف الموظفين والمستفيدين بمشاركة وإشراف مباشر من المسؤولين، وتقديم مبادرات أخرى يستهدف فيها أفراد المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والتعاون مع أصحاب المبادرات المعتمدة من #خير_أمة خلال مرحلة التنفيذ.// انتهى //12:38ت م0024