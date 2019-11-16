سراييفو 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنه بالعاصمة سراييفو اليوم، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والوفد المرافق له الذي يزور البوسنة حالياً لتوقيع مذكرة التفاهم مع المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وفي مستهل اللقاء الذي حضره، مدير مركز الملك فهد الثقافي الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، نوه السفير هاني مؤمنه بما تحقق خلال الزيارة التي قام بها وفد وزارة الشؤون الإسلامية من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين التي ستصب في مصلحة العمل الإسلامي لنشر قيم الإسلام وسماحته ومواجهة تيارات التطرف وخطابات الكراهية.كما ناقش اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يعزز التنسيق بين الوزارة وسفارة المملكة في البوسنة والهرسك لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي ختام اللقاء قدم وكيل الوزارة للسفير مؤمنه هدية تذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //12:53ت م0026