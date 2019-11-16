القطيف 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان "برامج الموهوبين والآفاق المستقبلية"، يلقيها نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور نزيه العثماني، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتدور محاور المحاضرة حول سمات الموهوبين وأدوات القياس والتصنيف، وجهود المملكة لرعاية ودعم الموهوبين، والتعريف ببرامج وأهداف مؤسسة "موهبة"، إضافة الى مخرجات برامج الموهوبين على الصعيد الوطني، وسيصاحبها معرض تشكيلي.// انتهى//.12:56ت م0028