سكاكا 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء أمس، عدداً من أهالي المنطقة في مدينة سكاكا.وشملت زيارة سموه، الشيخ عبدالله بن عماش الجريد شيخ الضباعين من الشرارات، والشيخ محمد بن حمود الهيشان معرّف العبد منشمر ، والشيخ صقر بن دايس الدايس معرّف حي المطر، وخليفه بن مفضي المسعر ، والشيخ عبدالكريم بن نزال البيالي معرّف البيالي من السرحان.وتبادل سموه معهم الأحاديث ، معربين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارات الكريمة .// انتهى //13:41ت م0032