بيروت 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسرحبت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى نهاية يونيو 2023م.ورأت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم ، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية الأونروا يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني بالعيش الكريم بانتظار عودته إلى وطنه .وأعربت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيانها عن أملها باستمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام وقضايا اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص ، وطالبت الدول المانحة وكافة المؤسسات الدولية في العالم بتقديم الدعم المالي لوكالة الأونروا من أجل دعم وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين .// انتهى //13:47ت م0033